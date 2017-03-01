Куряне смогут бесплатно отремонтировать дворы

В Курской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» планируют заняться ремонтом дворов, парков и скверов. Причем эти места будут выбирать сами жители. Для этого в 2017-м выделили около 209 миллионов рублей, львиная доля (205 миллионов) пойдет на благоустройство дворов. Чтобы стать претендентом на участие в проекте, жильцам необходимо организовать собрание и решить, что именно нужно отремонтировать во дворе. Минимальный перечень бесплатных работ: обустройство проездов, установка освещения, урн, лавочек, асфальтирование. Что касается детских, спортивных площадок и автомобильных стоянок, то на их ремонт могут понадобиться дополнительные средства из кармана жильцов. К кому обращаться после собрания, пояснила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Курской области Елена Анисенкова: «Во-первых, можно обращаться к нам. Также заявки принимаются на сайте «Единой России», в комитетах ЖКХ. Конечно, идти сразу в администрацию не нужно, хотя, почему бы и нет». Анисенкова рассказала, что до 1 апреля появятся предложения по программе благоустройства в муниципалитетах, а к 1 июля сформируются списки этих дворов. «Решения – быть или не быть дворам в программе принимаются не одним махом и не кулуарно. Эти проекты будут находиться на сайтах в открытом доступе», - заявила Анисенкова. Кроме того, она добавила, что эта программа не ограничивается одним годом.