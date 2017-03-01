17-летний курянин зарабатывал, сдавая чужие машины в металлолом

Полицейские раскрыли серию преступлений, совершённых 17-летним курянином. Подросток специализировался на кражах старых отечественных авто, которые сдавал на металлолом. В одном случае он нашёл машину по объявлению. Пенсионерке, продававшей "классику", злоумышленник пообещал 30 тысяч рублей, но попросил о рассрочке, оставив в залог чужие документы. Автомобиль на эвакуаторе отвезли в пункт приёма лома, но денег женщина так и не дождалась. Когда покупатель перестал брать трубку, курянка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. После задержания подросток дал признательные показания, его отпустили до суда под подписку о невыезде. Уже находясь под следствием, он совершил 2 похожих преступления. Молодой человек методично обходил дворы в поисках так называемых машин-«подснежников». Водителю погрузчика он говорил, что является хозяином машин и просил отвезти их на утилизацию. За каждую сданную легковушку подозреваемый получал несколько тысяч рублей. До окончания расследования подростка поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Он будет привлечён к уголовной ответственности - отметили в городском УМВД.