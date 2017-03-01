В Курске оштрафовали жителей частного сектора за антисанитарию

Завтра в Курске состоится общегородской субботник. В мэрии выступили с призывом - не сидите дома, проявите гражданское самосознание – наведите порядок хотя бы в своём дворе! Также в горадминистрации отметили, что по улицам Нижняя Луговая, Белинского и Суворовская прошлись контролеры, чтобы проверить соблюдение Правил благоустройства Курска. С жителями частного сектора провели беседу о необходимости расчистки ливневых канав, соблюдении правил пожарной безопасности и наведении порядка. В ходе рейда составили два протокола об административном правонарушении за антисанитарное состояние прилегающих к домам территорий. Провинившимся грозит штраф от 3 тысяч рублей.