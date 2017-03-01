поиск по сайту
 

В Курске оштрафовали жителей частного сектора за антисанитарию

Сегодня, 13:50
В Курске оштрафовали жителей частного сектора за антисанитарию
Завтра в Курске состоится общегородской субботник. В мэрии выступили с призывом - не сидите дома, проявите гражданское самосознание – наведите порядок хотя бы в своём дворе! Также в горадминистрации отметили, что по улицам Нижняя Луговая, Белинского и Суворовская прошлись контролеры, чтобы проверить соблюдение Правил благоустройства Курска. С жителями частного сектора провели беседу о необходимости расчистки ливневых канав, соблюдении правил пожарной безопасности и наведении порядка. В ходе рейда составили два протокола об административном правонарушении за антисанитарное состояние прилегающих к домам территорий. Провинившимся грозит штраф от 3 тысяч рублей.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама