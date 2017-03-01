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В Москве открылась выставка главного художника курского драмтеатра

Сегодня, 14:24
В Москве открылась выставка главного художника курского драмтеатра
В Государственном центральном театральном музее имени Бахрушина в Москве открылась персональная выставка главного художника Курского драмтеатра имени Пушкина Александра Кузнецова. Он 40 лет профессионально занимается сценографией. Начинал в семидесятые годы, и сегодня на счету Кузнецова 300 постановок. Среди его многочисленных наград — Государственная премия России за спектакль «Хмель» по роману Черкасова. Спектакли Александра Кузнецова годами не сходят со сцен театров в Минусинске, Уфе, Нижнем Тагиле, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Рязани и Курске. Кроме театральных работ на выставке представлены и картины на библейские сюжеты. В Бахрушинском музее Александр Васильевич выставляется впервые. В зале Восточного фасада представлены 11 макетов, 78 эскизов, 32 картины и 9 поэтических произведений. Это малая часть из созданного художником, поэтому экспозицию назвали «Избранное». 

 

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