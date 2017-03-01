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Курские волейболистки принимают соперниц из Воронежа

Сегодня, 14:32
Курские волейболистки принимают соперниц из Воронежа
Волейболистки курского «Политеха» в эти выходные принимают соперниц из Воронежа. Матчи пройдут в рамках 13-го тура Чемпионата России Высшей лиги «А». Гостьи из Воронежа отстают от курянок, занимающих третье место, на 7 очков. Задача, поставленная тренерским штабом «Политеха» перед командой на домашний тур, традиционна – порадовать курских любителей волейбола максимально эффективной, зрелищной и результативной игрой и победами. Начало игр в субботу и в воскресенье в 17 часов в спорткомплексе ЮЗГУ. 

 

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