В Курске пройдет крупный конкурс стартапов

В ЮЗГУ 13 и 14 марта пройдёт этап крупнейшего конкурса России и СНГ Open Innovations Startup Tour-2017. Его цель - поиск перспективных инновационных проектов и развитие стартапов, реализующих проекты в сфере высоких технологий. Конкурс в Курске соберет инноваторов, технологических предпринимателей и молодых ученых из 7 регионов России. Зарегистрировано около 600 участников и заявлено 212 проектов, из них к презентации допустят 50. Сегодня состоятся мастер-классы от ведущих представителей фонда «Сколково», завтра участники представят свои проекты на суд экспертов. Победители попадут в полуфинал конкурса самой крупной стартап-конференции страны Startup Village 2017 без предварительного отбора.