В Курске инвалид ждала путевку в санаторий 11 лет

Курянка с инвалидностью ждала путевку в санаторий 11 лет. Женщина - инвалид 3 группы, страдает заболеванием опорно-двигательного аппарата. С 2006 года она состояла в очереди на получение путевки на санаторно-курортное лечение, однако до 2017 года путевку ей так и не предоставили. Как показала прокурорская проверка, сотрудники Фонда социального страхования ошибочно сняли женщину с учета. В 2011-м полномочия по выделению путевок инвалидам передали в комитет социального обеспечения Курской области. С этого времени заявительница неоднократно туда обращалась, однако добиться ей ничего не удалось. Видимо, устав обивать пороги социальных учреждений, женщина обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство потребовало устранить нарушения закона и обеспечить женщину путевкой в санаторий. Наконец, курянка в кратчайшие сроки отправилась на лечение.