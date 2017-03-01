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На дорогу от проспекта Дружбы до Просторной нужно 270 миллионов

Сегодня, 08:25
На дорогу от проспекта Дружбы до Просторной нужно 270 миллионов
 
В дорожное управление Курской области передана проектно-сметная документация на городские дорожные объекты. Так, на реконструкцию магистрали по проспекту Клыкова требуется почти 150 млн рублей. На строительство 1 этапа автодороги проспекта Дружбы с продолжением до Просторной около 270 млн. Средства необходимы и на ремонт дорог на улицах Верхняя Луговая, Карла Маркса, Студенческая, 2-я Новоселовка, проспектах Победы и Ленинского Комсомола. Увы, но денег на это пока нет - сообщили в дорожном управлении Курской области. Вопрос увеличения расходов рассмотрят на заседании облдумы при очередном уточнении бюджета. Сейчас в Курске ведут ямочный ремонт, ни него выделили порядка 30 млн рублей.

 

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