В ближайшее время появится обновленная версия карт НПС «Мир»
Сегодня, 22:18
В Национальной системе платежных карт сообщили: «С 16 февраля 2017 года банки-участники платежной системы смогут выпускать новые типы карт «Мир»: классическую карту «привилегия» и классическую карту «привилегия плюс». Об этом уже написали РИА «Новости.
В НСПК уверены, что благодаря таким переменам национальные платёжные карты станут ещё интересней для банков-участников платёжной системы «Мир».
С помощью этой инновации отменили много требований для всех видов карт, благодаря чему снизится стоимость выпуска НПК. К примеру, линия, предназначенная для росписи на карте эмиссионный банк, будет размещать по своему желанию. Обязательный оборот денежных средств в пределах 1 месяца больше не актуален. Голограмма на дебетовых картах размещается по желанию банка.
Первые карты ПС «Мир» были выпущены в конце 2015 года. По данным НСПК к началу февраля текущего года уже выпущено больше двух с половиной млн. таких карт. Эксперты прогнозируют, что к концу 2017 года их численность составит десятки млн. единиц. Эти карты можно использовать по всей РФ.
Количество партнеров НПС «Мир» все время растёт. Банк «Югра» - это одна из первых финансово-кредитных организаций, которая присоединилась к платежной системе «Мир». Банк уже подготовил свои банкоматы для работы с картами НПС «Мир».
Президент «Югры» Алексей Нефедов уверен в том, что для банка достаточно важно вносить свой вклад в построение инфраструктуры нац. карточной системы, и в том, что широкое распространение карт «Мир» поможет развитию банковской системы страны. Банк планирует расширять продуктовую линейку для нац. платежной системы.
Банк «Югра» - универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. Мажоритарным акционером банка «Югра» является Алексей Хотин, который контролирует 52,5%.