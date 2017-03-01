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Курское "Динамо" в "Финале четырех" Евролиги

Сегодня, 11:51
Курское
Курское «Динамо» в «Финале четырех» лучшего баскетбольного европейского турнира среди женских команд. 
Второй четвертьфинальный матч во Франции завершился убедительной победой подопечных Лукаса Мондело над "Буржем" 104:92.
Курское «Динамо» - в «финале четырех» Евролиги сезона 2016\2017. Там же УГМК, прошедший итальянскую «Фамилу». 
«Надежда», уверенно обыгравшая на своем паркете чешский «УСК» со счетом 80:57, на выезде проиграла коллективу Хейковой – 44:55. В ответном матче будет жара. В паре «Фенербахче» - «Авенида» тоже паритет. 
Соперником "Динамо" в полуфинале будет победитель пары «Надежда» - «УСК». 

 

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