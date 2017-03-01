Курское «Динамо» в «Финале четырех» лучшего баскетбольного европейского турнира среди женских команд.

Второй четвертьфинальный матч во Франции завершился убедительной победой подопечных Лукаса Мондело над "Буржем" 104:92.

Курское «Динамо» - в «финале четырех» Евролиги сезона 2016\2017. Там же УГМК, прошедший итальянскую «Фамилу».

«Надежда», уверенно обыгравшая на своем паркете чешский «УСК» со счетом 80:57, на выезде проиграла коллективу Хейковой – 44:55. В ответном матче будет жара. В паре «Фенербахче» - «Авенида» тоже паритет.

Соперником "Динамо" в полуфинале будет победитель пары «Надежда» - «УСК».



