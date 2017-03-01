В Курске на турнире «ВЫСОТА 776» впервые выступили девушки

В Курске прошёл 3-ий Международный турнир по Смешанным Единоборствам Памяти 6-ой роты 104-го гвардейского краснознамённого парашютно- десантного полка 76-ой Псковской Дивизии "ВЫСОТА 776". Более 250 бойцов из 15 городов России, а также Украины, Белоруссии, Киргизии и Молдовы встретились на ринге в СКК. Спортсмены соревновались 2 дня. Сначала состоялись отборочные поединки, затем 12 финальных боёв. В этом году впервые в турнире приняли участие девушки 4 девушки из Обояни, Калуги и Москвы – заявил президент Общероссийской организации по развитию смешанных единоборств Сергей Евдокимов. Он добавил, что турниры способствуют популяризации спорта: « Только курских спортсменов порядка 100 человек принимает здесь участие. Как показывает практика, после таких турниров родители ведут заниматься своих детей в секции». Помимо этого, по словам Евдокимова, такие соревнования способствуют популяризации воинов и развитию патриотизма. Посмотреть на поединки пришли несколько десятков юных зрителей. Кроме того, мероприятие посетили бойцы Спецназа и ветераны боевых действий. Они вручили награды победителям. Также ожидалось, что на турнир приедут боксеры Александр Поветкин и Денис Лебедев, но, по словам организаторов, визит отложили по личным причинам спортсменов.