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На подпрограмму «Экология и чистая вода» выделят 47 миллионов рублей

Сегодня, 11:45
На подпрограмму «Экология и чистая вода» выделят 47 миллионов рублей
Губернатор подписал постановление о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой на 2017 год в рамках подпрограммы «Экология и чистая вода». На эти цели выделят более 47 миллионов рублей. Как отметил руководитель подпрограммы Вячеслав Панкин, в этом году на условиях софинансирования из областного и местных бюджетов планируется создать и отремонтировать 162 объекта водоснабжения на селе. В 2016-м в регионе отремонтировали и ввели в эксплуатацию 179 таких объектов: электромеханических водозаборных установок, водонапорных башен, водозаборных скважин, а также водопроводных сетей. Многие из них модернизированы за счет применения новейших систем автоматики. Всего на эти цели было потрачено свыше 46 миллионов рублей.

 

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