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Курские волейболистки дважды обыграли гостей из Воронежа

Сегодня, 11:50
Курские волейболистки дважды обыграли гостей из Воронежа
На выходных волейболистки курского «Политеха» провели два домашних матча в рамках 13-го тура женской высшей лиги «А». Наши девчонки дважды разгромили соперниц из клуба «Воронеж». В субботу первая игра завершилась победой со счетом 3:0. Также уверенно курянки провели воскресную встречу 3:0. С 14 победами в 24 матчах «Политех» укрепил свои позиции на 3-м месте в высшей лиге «А». Следующие матчи наши волейболистки проведут в Череповце с лидером турнира — «Северянкой» — 18 и 19 марта.

 

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