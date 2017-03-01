Курские волейболистки дважды обыграли гостей из Воронежа

На выходных волейболистки курского «Политеха» провели два домашних матча в рамках 13-го тура женской высшей лиги «А». Наши девчонки дважды разгромили соперниц из клуба «Воронеж». В субботу первая игра завершилась победой со счетом 3:0. Также уверенно курянки провели воскресную встречу 3:0. С 14 победами в 24 матчах «Политех» укрепил свои позиции на 3-м месте в высшей лиге «А». Следующие матчи наши волейболистки проведут в Череповце с лидером турнира — «Северянкой» — 18 и 19 марта.