В минувший уикэнд на дорогах Курской области пострадали два пешехода, причем оба ДТП произошли в тёмное время суток. Как сообщили в Госавтоинспекции, 10 марта в двенадцатом часу ночи в Курске на регулируемом перекрестке улиц Ленина и Золотая «Рено Логан» допустил наезд на 50-летнюю женщину, которая вышла на дорогу на «красный». Пострадавшую с переломами госпитализировали в 4 городскую больницу.

Вечером 12 марта сбили еще одну женщину в Курчатове. 25-летняя автомобилистка на «Дэу Матиз» наехала на 19-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по «зебре». Ее с ранениями доставили в медсанчасть.



