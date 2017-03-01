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На дорогах Курской области пострадали два пешехода

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На дорогах Курской области пострадали два пешехода
В минувший уикэнд на дорогах Курской области пострадали два пешехода, причем оба ДТП произошли в тёмное время суток. Как сообщили в Госавтоинспекции, 10 марта в двенадцатом часу ночи в Курске на регулируемом перекрестке улиц Ленина и Золотая «Рено Логан» допустил наезд на 50-летнюю женщину, которая вышла на дорогу на «красный». Пострадавшую с переломами госпитализировали в 4 городскую больницу.  
Вечером 12 марта сбили еще одну женщину в Курчатове. 25-летняя автомобилистка на «Дэу Матиз» наехала на 19-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по «зебре».  Ее с ранениями доставили в медсанчасть.

 

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