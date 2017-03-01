За два дня с улиц Курска вывезли 870 кубометров мусора

10 и 11 марта в Курске прошли первые субботники. По данным мэрии, в них участвовали около десяти тысяч горожан. Им удалось привести в порядок обочины основных автодорог на въездах в Курск и очистить от мусора территории в Северо-западном жилом массиве, в центральной и северной частях Курска, в жилых районах Железнодорожного и Сеймского округов. По данным коммунальных служб, уборкой города занимались около 50 единиц техники, на полигон бытовых отходов вывезли более 870 кубометров мусора.

Мэр Курска Николай Овчаров отметил, что как только позволит погода, начнется посадка деревьев и кустарников. В общей сложности в этом году планируется высадить 5 тысяч саженцев.



