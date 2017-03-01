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Почти 40 водителей лишатся водительских прав за пьяные поездки

Сегодня, 12:25
Почти 40 водителей лишатся водительских прав за пьяные поездки
На курских дорогах задержали 39 пьяных водителей. Сотрудники Госавтоинспекции проводили проверки на трезвость с 10 по 12 марта. В ведомстве отметили, что ещё 8 водителей отказались пройти освидетельствование. Таких автолюбителей приравнивают к категории нетрезвых. 8 задержанных ранее уже попадались на подобном нарушении. Им грозит не только лишение прав на три года, но и два года лишения свободы. Тем же, кто попался нетрезвым за рулем впервые, придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей и распрощаться с водительским удостоверением на срок от полутора до двух лет.
Курян призывают быть бдительными. Если видите, что человек, управляющий транспортным средством, имеет признаки опьянения,  сообщите об этом в полицию по телефонам: 102, 36-70-01, 36-70-02. 

 

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