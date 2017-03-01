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12-летний мальчик умер, вдохнув газ из заправки зажигалки

Сегодня, 12:31
12-летний мальчик умер, вдохнув газ из заправки зажигалки
Вечером 11 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 12-летнего мальчика после вдоха газа из баллончика для заправки зажигалок. Следователи начали проверку по данному факту. Установлено, что трагедия разыгралась на улице недалеко от дома скончавшегося ребенка. Мальчик в присутствии своих друзей дышал газом из баллончика для заправки зажигалок. Сделав вдох газа, ему стало плохо. Друзья сообщили об этом родителям, те вызвали «скорую». Однако ребенок скончался до приезда медиков. Проводится судебно-медицинское исследование для установления причины смерти ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

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