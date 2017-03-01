Под Курском следователи выясняют обстоятельства смерти младенца

Утром 11 марта поступило сообщение о смерти в деревне Успено-Раевка Касторенского района трехмесячного мальчика. Следственный комитет проводит по этому факту доследственную проверку. Новорожденный ребенок проживал в доме с родителями, в семье еще четверо детей. Ночью мать покормила сына и уложила спать, утром, подойдя к кровати, обнаружила, что ребенок не дышит. Она сразу же позвонила мужу, который приехал с работы. Родители попытались делать ребенку искусственное дыхание и массаж сердца, однако реанимационные мероприятия ни к чему не привели. Судебно-медицинское исследование показало, что смерть ребенка наступила от внезапной остановки дыхания во сне.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.