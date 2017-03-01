поиск по сайту
 

Под Курском следователи выясняют обстоятельства смерти младенца

Сегодня, 12:34
Под Курском следователи выясняют обстоятельства смерти младенца
Утром 11 марта поступило сообщение о смерти в деревне Успено-Раевка Касторенского района трехмесячного мальчика. Следственный комитет проводит по этому факту доследственную проверку. Новорожденный ребенок проживал в доме с родителями, в семье еще четверо детей. Ночью мать покормила сына и уложила спать, утром, подойдя к кровати, обнаружила, что ребенок не дышит. Она сразу же позвонила мужу, который приехал с работы. Родители попытались делать ребенку искусственное дыхание и массаж сердца, однако реанимационные мероприятия ни к чему не привели. Судебно-медицинское исследование показало, что смерть ребенка наступила от внезапной остановки дыхания во сне.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама