В Щигровском районе нашли угонщика ВАЗа

В Щигровском районе полицейские раскрыли угон автомобиля, совершенный в январе. Неизвестный похитил от дома потерпевшего припаркованный ВАЗ. Злоумышленник угнал машину, вскрыв замок. По дороге он не справился с управлением и съехал в кювет. От замыкания машина загорелась. Подозреваемый бросил автомобиль и скрылся. Когда ВАЗ обнаружили, он уже сгорел. Угонщиком оказался неоднократно судимый 42-летний житель соседнего района. Машина ему понадобилась, чтобы ночью добраться из Щигров домой. После предъявления имеющихся доказательств подозреваемый сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело. Рецидивисту грозит до пяти лет лишения свободы. Также ему придется возместить ущерб владельцу ВАЗа.