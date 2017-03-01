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У курской колонии попались очередные перебросчики

Вчера, 17:06
У курской колонии попались очередные перебросчики
Вблизи исправительной колонии №9, расположенной в поселке Косиново, задержаны трое 20-летних перебросчиков. Как сообщили в УФСИН, молодые люди готовились доставить на зону несколько свертков. У злоумышленников обнаружили 4 мобильных телефона и аксессуары к ним, 5 SIM-карт. Все запрещенные в тюрьме предметы были тщательно упакованы. Их нашли в припаркованном неподалеку автомобиле. УФСИН просит курян соблюдать законодательство и не подвергать себя риску уголовного преследования. Кстати, за подобное правонарушение предусмотрено изъятие автомобиля.

 

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