У курской колонии попались очередные перебросчики

Вблизи исправительной колонии №9, расположенной в поселке Косиново, задержаны трое 20-летних перебросчиков. Как сообщили в УФСИН, молодые люди готовились доставить на зону несколько свертков. У злоумышленников обнаружили 4 мобильных телефона и аксессуары к ним, 5 SIM-карт. Все запрещенные в тюрьме предметы были тщательно упакованы. Их нашли в припаркованном неподалеку автомобиле. УФСИН просит курян соблюдать законодательство и не подвергать себя риску уголовного преследования. Кстати, за подобное правонарушение предусмотрено изъятие автомобиля.