"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в "Часе независимой музыки” Алексея Иванова прозвучит компиляция «Post-Punk-17».

1. Soft Drinks - Pepsi Cola (The Thing From The Crypt’1981)

2. Providence - Le Feu (Le Feu 7"’1987)

3. Cudu - Delivery (Delivery’1988)

4. Inca Babies - The Judge (The Judge 7"’1984)

5. China Shop - Monkey Talk (Atomic Notions (EP)’1981)

6. Violators - Crossing Of Sangsara (Life On The Red Line 7"’1983)

7. The Bollock Brothers - The Bunker (The Last Supper’1980)

8. Sport Of Kings - Air Moves By Slowly (On A Tall Building 12"’1981)

9. Chor Der Gefangenen - Im Dschungel des süßen Lebens (split with Nützlichen Idioten’1981)

10. Seven Ballerinas - Sometimes I Feel (Sometimes I Feel 7"’1982)

11. The Ghost Train - Killing Time (Killing Time 7"’1986)

12. The Tigers - Savage Music (Savage Music’1980)

13. Hula - Release The Grip (Cut From Inside’1983)

14. Feud - The Litter (To Load But Once’1984)

15. The Transmitters - Bite The Bullet (And We Call That Leisure Time’1981)

16. Pel Mel - Current (Out Of Reason’1982)

17. Tirez Tirez - West Led The Diamond King (Etudes’1980)

18. Exkurs - Fakten (Fakten Sind Terror’1981)

19. Swell Maps - Midget Submarines (Whatever Happens Next... '1981)

20. The Flowerpot Men - Rapids (Jo's So Mean 12"’1984)

21. Elti Fits - Letter Box (EP 7"’1980)

22. The Beautiful Losers - Late Night Show (The Beautiful Losers’1980 (12" ‘2013))

23. Oil Tasters - Rip Me (Oil Tasters’1985)

24. New Math - They Walk Among You (They Walk Among You 12" ‘1981)