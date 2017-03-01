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В Курске годовщину воссоединения с Крымом отметят концертом

Сегодня, 08:10
В Курске годовщину воссоединения с Крымом отметят концертом
18 марта в России отметят третью годовщина воссоединения с Крымом. В Курской области в честь этой свежей памятной даты пройдут народные гуляния. В частности, состоятся спортивные соревнования, легкоатлетические эстафеты, конкурсные программы, выставки декоративно-прикладного творчества. В Курске посетить их можно в субботу, 18 марта, с 15 до 17 часов во всех округах, а  с 17 до 19 часов на Театральной площади пройдет праздничный концерт «Мы вместе!».
В областной администрации отметили, что товарооборот между Курском и полуостровом после крымской весны значительно вырос. Мы поставляем в республику молочную и мясную продукцию, резинотехнические изделия. Крымские предприятия снабжают наш регион фруктами, овощами, кондитерскими изделиями, посудой. Крепнут связи Курской области и с Севастополем. Соглашение между регионами действует чуть больше года. За это время товарооборот промышленных предприятий Курской области с Севастополем увеличился почти в 50 раз. 

 

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