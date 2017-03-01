Призывники могут бесплатно получить профессию водителя

В Курской области будущие призывники могут получить специальность водителя. Их подготовкой займется региональное отделение ДОСААФ. Курянам 1995-1998 годов рождения, которые готовятся отдать долг Родине в этом году, надо взять направление в военном комиссариате Центрального и Сеймского округов. Ребята смогут получить профессию водителя категории «С» и «Д» бесплатно. Для этого им необходимо обратиться по адресу: г. Курск, проспект Ленинского комсомола, дом 8, кабинет № 17. Время работы с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.40.Тел.: 8-919-279-07-57; 8-950-876-95-76.