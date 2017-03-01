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В Курчатове строительство Курской АЭС-2 идет по плану

Сегодня, 08:12
В Курчатове строительство Курской АЭС-2 идет по плану
В Курчатове состоялась рабочая встреча губернатора Курской области Александра Михайлова с гендиректором концерна «Росэнергоатом» Андреем Петровым, они оценили ход строительных работ на площадке будущей КуАЭС-2. Проект станции замещения Курской АЭС - самая масштабная стройка в регионе. Его стоимость -свыше 400 миллиардов рублей. В декабре должно начаться армирование фундаментной плиты здания реактора энергоблока № 1 КуАЭС-2. Это станет главным событием года на площадке сооружения Курской АЭС-2 – сообщили атомщики. В целом, строительство идет по плану, на ряде объектов – даже с некоторым опережением. Добавим, что первый энергоблок Курской АЭС-2 должен быть сооружен за 54 месяца, начиная от укладки первого бетона в фундаментную плиту реакторного здания.  

 

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