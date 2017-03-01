Курская райбольница задолжала за лекарства более 4,5 миллионов рублей

Курская Центральная районная больница задолжала поставщикам лекарств и медицинских препаратов более 4,5 миллионов рублей. Это удалось выяснить в ходе прокурорской проверки. Как пояснили в надзорном ведомстве, в 2016 году больница заключила 69 госконтрактов с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами о поставке лекарственных средств и медицинских препаратов. Поставщики условия договора выполнили в полном объеме, а медучреждение заплатило далеко не всем. Это может привести к штрафам и пеням. Поэтому прокурор потребовал у главного врача Курской ЦРБ устранить нарушения. Лечебное учреждение уже погасило задолженность по 15 контрактам. Вопрос остается на контроле прокуратуры Курского района. Лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.