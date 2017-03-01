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В курской полиции выбрали самую красивую сотрудницу

Сегодня, 08:15
В курской полиции выбрали самую красивую сотрудницу
В Курске выбрали «Красу полиции – 2017». В первом этапе участницы показали мастерство владения оружием, у них проверили физподготовку. Так определилась десятка финалисток. Во втором туре девушки участвовали в дефиле,  творческом конкурсе, кулинарном состязании, а также оригинально представили свою профессию. Победительницей стала сотрудник Железнодорожного отдела полиции Курска, старший лейтенант Татьяна Озерова. Титул вице-мисс завоевала инспектор по исполнению административного законодательства ОМВД по Конышевскому району Ольга Агромакова, а третье место присуждено сотруднице патрульно-постовой службы УМВД по Курску Алене Суязовой.

 

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