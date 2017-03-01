В курской полиции выбрали самую красивую сотрудницу

В Курске выбрали «Красу полиции – 2017». В первом этапе участницы показали мастерство владения оружием, у них проверили физподготовку. Так определилась десятка финалисток. Во втором туре девушки участвовали в дефиле, творческом конкурсе, кулинарном состязании, а также оригинально представили свою профессию. Победительницей стала сотрудник Железнодорожного отдела полиции Курска, старший лейтенант Татьяна Озерова. Титул вице-мисс завоевала инспектор по исполнению административного законодательства ОМВД по Конышевскому району Ольга Агромакова, а третье место присуждено сотруднице патрульно-постовой службы УМВД по Курску Алене Суязовой.



