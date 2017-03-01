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В Знаменский собор Курска привезли икону целителя Пантелеимона

Сегодня, 11:21
В Знаменский собор Курска привезли икону целителя Пантелеимона
В Знаменский собор Курска уже по традиции доставили икону великомученика и целителя Пантелеимона из храма Казанской иконы Божией Матери села Ключ Горшеченского района. Эта икона была написана на святой горе Афон и отправлена в 1910 году в Казанский храм села Ключ. По сей день святой образ находится в этом храме, которому более 200 лет. Храм нуждается в капитальном ремонте. Ремонтно-восстановительные работы уже ведутся с 2009 года, но приходу необходимы средства для их продолжения. С 2012 года по благословению митрополита Германа икону во время Великого поста привозят в Знаменский собор для поклонения верующих. Перед ней совершаются молебны о здравии. Все желающие могут поклониться и помолиться перед иконой великомученика и целителя Пантелеимона, а также внести посильный вклад в восстановление древнего храма.

 

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