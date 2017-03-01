За два месяца на курских дорогах пострадал 21 ребенок

В первые два месяца года в Курской области произошло 16 ДТП с участием детей. 21 ребенок получил ранения. В Госавтоинспекции отметили, что только одна авария произошла по вине несовершеннолетнего. В целях обеспечения безопасности детей и подростков с 14 марта по 2 апреля проведут профилактическое мероприятие «Школьные каникулы». Сотрудники ГИБДД примут участие в родительских собраниях, посвященных окончанию учебной четверти, при этом особое внимание уделят обеспечению безопасного поведения детей на дорогах. Инспекторы призовут родителей применять ремни безопасности и удерживающие устройства при перевозке детей в салоне автомобиля, а также использовать световозвращающие элементы на одежде. Будет усилен контроль нарядами ДПС за соблюдением водителями ПДД в местах массового скопления детей. Проконтролируют и условия эксплуатации автобусов, которые перевозят группы детей.



