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За два месяца на курских дорогах пострадал 21 ребенок

Сегодня, 11:48
За два месяца на курских дорогах пострадал 21 ребенок
В первые два месяца года в Курской области произошло 16 ДТП с участием детей. 21 ребенок получил ранения. В Госавтоинспекции отметили, что только одна авария произошла по вине несовершеннолетнего. В целях обеспечения безопасности детей и подростков с 14 марта по 2 апреля проведут  профилактическое мероприятие «Школьные каникулы». Сотрудники ГИБДД  примут участие в родительских собраниях, посвященных окончанию учебной четверти, при этом особое внимание уделят обеспечению безопасного поведения детей на дорогах. Инспекторы призовут родителей применять ремни безопасности и удерживающие устройства при перевозке детей в салоне автомобиля, а также использовать световозвращающие элементы на одежде. Будет усилен контроль нарядами ДПС за соблюдением водителями ПДД в местах массового скопления детей. Проконтролируют и условия эксплуатации автобусов, которые перевозят группы детей.

 

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