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Директор конкурса «Мисс Курск» снялся в программе «Давай поженимся»

Сегодня, 11:52
Директор конкурса «Мисс Курск» снялся в программе «Давай поженимся»
10 апреля в эфир Первого канала выйдет программа «Давай поженимся» с участием директора конкурса красоты «Мисс Курск» Евгения Попова. По его словам, сняться в передаче ему предлагали несколько раз. «К тому же хотелось посмотреть на главный канал изнутри», — цитирует Попова "ДДД". Главной героиней программы стала бизнес-вумен, владелица салона красоты. На ее руку и сердце претендовали три жениха. «Каждый должен был подготовить творческий номер, — рассказывает курянин. — Я исполнил гимн «Мисс Курск». Из всех ведущих больше всего понравилась Лариса Гузеева, а вот главная сваха страны Роза Сябитова постоянно задавала каверзные вопросы и расспрашивала о личной жизни».

 

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