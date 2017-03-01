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Следователи нашли убийц курянина 4 года спустя

Сегодня, 11:59
Следователи нашли убийц курянина 4 года спустя
Четверым жителям Курска — Дмитрию Волобуеву, Дмитрию Лифинскому, Максиму Пахомову и Евгению Кожейкину — предъявлены обвинения по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Как отметили в СК, преступление было совершено четыре года назад. 
Утром 9 февраля 2013 года обвиняемые застрелили 40-летнего жителя Курска. В тот момент, когда потерпевший вышел из подъезда дома по проезду Сергеева, в него выстрелили не менее девяти раз. Соседи сообщили о случившемся в правоохранительные органы и вызвали «скорую». При транспортировке в медицинское учреждение мужчина скончался. Раскрыть преступление удалось спустя четыре года. Все подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Следователи не исключают, что злоумышленники могут быть причастны к другим преступления. Поэтому всех граждан, располагающих информацией о противоправных действиях обвиняемых, просят обращаться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области.

 

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