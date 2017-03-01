В Курской области у уголовника изъяли арсенал оружия

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Курской области при поддержке спецподразделения Росгвардии в ходе спецоперации задержали 48-летнего жителя одного из районов, относящегося к уголовно-преступной среде. По его словам, он являлся так называемым «смотрящим» за одним из районов. Мужчина ранее неоднократно судим за грабежи, разбои, незаконный оборот оружия и наркотиков. При обыске дома подозреваемого полицейские обнаружили арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Помимо этого, во дворе нашли шкуру недавно убитого дикого животного. Сейчас проводится проверка на причастность подозреваемого к браконьерству.

Уголовника проверяют на причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.