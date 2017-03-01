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Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк наращивает объемы потребительского кредитования

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Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк наращивает объемы потребительского кредитования
14 марта 2017 года, г. Воронеж. Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк увеличивает объемы потребительского кредитования в регионе. После запуска акции по снижению процентных ставок в середине февраля 2017 года прирост потребительских кредитов на сумму свыше 300 тыс. руб. к концу месяца составил 42%.
Динамика наблюдается во всех областях Центрального Черноземья. В Тамбове на конец февраля 2017 года было выдано на 83% больше по сравнению с началом месяца, в Белгороде – на 42%, в Воронеже – на 34%, В Курске – на 39%, в Орле – на 35%, в Липецке – на 32%. 
Продолжает увеличиваться число клиентов, предпочитающих электронный способ подачи заявки на оформление потребительского кредита. В период с 1 января по 7 марта 2017 года заявку на потребкредит в Воронеже подали свыше 27 тысяч человек, и порядка 4 тысяч из них – через систему «Сбербанк Онлайн».  
Напомним, доля Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк на рынке кредитования физических лиц составляет 43,64% (на 01.12.2016). За минувший год она увеличилась на 1,66 процентных пункта (по состоянию на 01.12.2015 доля составляла 41,98%). 

 

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