Курян призывают быть осторожнее в интернет-магазинах

Завтра, 15 марта, Всемирный день защиты прав потребителей. В 2016 году в региональный Роспотребнадзор обратились почти 1700 курян. Жители стали чаще жаловаться на работу интернет-магазинов. Как правило, покупатели недовольны качеством товара, сроками доставки, процессом возврата. Специалисты проверили около 700 популярных интернет-магазинов. Выяснилось, что в 10 из них нет адреса для обратной связи, а 9 - предоставили неверные сведения. Чтобы избежать обмана при покупке в Сети, курянам советуют изучить репутацию магазина и ознакомиться с отзывами. Начальник отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области Ирина Кляцковская также рекомендовала быть внимательнее с электронными платежами: «Желательно совершать покупки на проверенных сайтах. Нужно незамедлительно сообщать в платежную организацию, если без вашего ведома сняли деньги с карты или вы её потеряли». Кроме того, она посоветовала оплачивать интернет-покупки отдельной банковской картой и иметь под рукой контакты службы поддержки.

Помимо этого, Кляцковская напомнила телефон «горячей линии» для обращений потребителей 58-71-86.