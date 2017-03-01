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Под Курском в столкновении двух «семёрок» пострадали 5 человек

Сегодня, 14:13
Под Курском в столкновении двух «семёрок» пострадали 5 человек
13 марта в Железногорском районе произошла серьезная авария, в которой пострадали сразу пять человек. Как сообщили в ГИБДД, происшествие зафиксировано в 13 часов на 36-м километре дороги «Тросна – Калиновка». Водитель ВАЗовской «семёрки» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с другой «семёркой», двигавшейся по главной дороге. Водитель одной из легковушек, а также четыре пассажира, находившиеся в автомобилях, получили травмы. Пострадавших  доставили в больницу.

 

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