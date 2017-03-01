Курский автопарк пополнили 5 ПАЗов

В Курске за счет собственных средств «ПАТП-3» приобрело пять автобусов ПАЗ. Для улучшения экологической безопасности и экономии планируется перевести их на сжатый газ. По информации регионального комитета промышленности, транспорта и связи, в ближайшее время автобусы выйдут на линию для обслуживания пригородных маршрутов Курского района. «ПАТП-3» занимается пассажирскими перевозками на 30-ти внутриобластных и междугородных маршрутах. В его распоряжении 50 единиц транспорта. В прошлом году ПАТП-3 капитально отремонтировало шесть автобусов. Еще шесть предприятие приобрело за свой счет.