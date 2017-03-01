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Сегодня «Мураками» устроит квартирник в Курске

Сегодня, 08:10
Сегодня «Мураками» устроит квартирник в Курске
Сегодня группа «Мураками», песни которой можно услышать на волнах радио «Курс», устроит квартирник в Курске. Коллектив представит новую программу «Незнакомы». Помимо новых песен солистка группы Диляра Вагапова поделится своими стихами. Напомним, это уже второй квартирник «Мураками» в Курске. Первый состоялся прошлым летом. Перед концертом Диляра Вагапова побывала у нас в гостях и ответила на вопросы поклонников. Сегодня же квартирник «Мураками» состоится в антикафе «Неформат», что на улице Марата, начало в 8 вечера. 

 

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