Сегодня «Мураками» устроит квартирник в Курске

Сегодня группа «Мураками», песни которой можно услышать на волнах радио «Курс», устроит квартирник в Курске. Коллектив представит новую программу «Незнакомы». Помимо новых песен солистка группы Диляра Вагапова поделится своими стихами. Напомним, это уже второй квартирник «Мураками» в Курске. Первый состоялся прошлым летом. Перед концертом Диляра Вагапова побывала у нас в гостях и ответила на вопросы поклонников. Сегодня же квартирник «Мураками» состоится в антикафе «Неформат», что на улице Марата, начало в 8 вечера.