Курский проект завоевал победу крупного конкурса стартапов

Подведены итоги крупного конкурса Open Innovations Startup Tour-2017. Он проводился в Курске в течение двух дней. После отбора к нему допустили 30 проектов из разных регионов Центральной России. Ведущие эксперты фонда «Сколково» рассказали участникам обо всех тонкостях развития своих проектов и ведения бизнеса. Затем конкурсанты устроили презентации своих разработок. Как отметили организаторы, проекты оказались высокого уровня и порадовали удачными идеями. Многие предложения могут принести деньги своим создателям. По итогам регионального конкурса назвали 9 участников, получивших признание экспертов и инвесторов российского инновационного рынка. Так, в направлении «Информационные технологии» первое место присудили представителю Курской области Денису Медведеву с проектом "Ассистирующий экзоскелет"ExoLite". Он в числе других победителей отправится этим летом в «Сколково», где будет участвовать в конкурсе Startup Village без прохождения дополнительной экспертизы. Остальные же получили пригласительные на эту крупнейшую в России ежегодную стартап-конференцию.