Курян призывают позаботиться о табличках на фасаде дома

В Курске нередки ситуации, когда без подсказки прохожих трудно определить название улицы и номер дома. А между тем, по региональному законодательству отсутствие аншлагов адресного хозяйства влечет за собой административное наказание. Позаботиться о наличии аншлагов обязаны владельцы частных домов и управляющие компании, если речь идёт о многоквартирных домах. В отделе архитектуры и градостроительства администрации Центрального округа Курска готовы помочь в решении этой проблемы: здесь имеются образцы и виды согласованных аншлагов. Цена их зависит от размера, материала и дизайна. По вопросам изготовления аншлагов следует обращаться в отдел архитектуры и градостроительства администрации Центрального округа Курска по адресу: ул. Александра Невского, 5, каб. 214, тел. 70-22-80.