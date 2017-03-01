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Собственником «Общей газеты» заинтересовались правоохранители

Вчера, 21:35
Собственником «Общей газеты» заинтересовались правоохранители

 СМИ сообщают о грядущем уголовном деле в отношении собственника «Общей газеты» Александра Рощина. По данным портала «Росоткат» правоохранительные органы проводят проверку информации о тайном бизнесе Рощина, который заключался в вымогательстве у влиятельных лиц денег за удаление компрометирующих статей, ранее размещенных на ресурсах «Общей газеты».

 По стечению обстоятельств на прошлой неделе за схожие манипуляции был задержан гендиректор «ИДР-формат» Евгений Фельдман, оценивавший «непубликацию» некоторых сведений о холдинге в «Сумма» в 200 тысяч долларов, уголовное дело против него уже возбуждено.

  Несмотря на то, что официальных данных от правоохранительных органов по поводу Рощина пока не поступало, история с Евгением Фельдманом показывает, что вымогательство никому просто так с рук не сходит.

 Подробности читайте далее - http://rosotkat.ru/vladeltsem-obshhej-gazety-aleksandrom-roshhinym-promyshlyayushhim-zakazuhoj-i-vymogatelstvom-zainteresovalis-v-sledstvennom-komitete.html

 

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