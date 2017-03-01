Атака на госкорпорацию прошла с участием Андрея Белоусова?

Портал «Версия.ру» раскрывает детали неожиданного увольнения вице-президента «Роснефти» по безопасности Олега Феоктистова. Опираясь на ряд надежных источников из окружения сотрудников СБ «Транснефти» Вячеслава Скворцова и Владимира Рушайло, издание сообщает, что виновников следует искать в числе бывших сотрудников «Роснефти», которые покинули ее топ-менеджмент по «дискредитирующим обстоятельствам». Речь, в частности, идет о бывших вице-президентах Ларисе Каланде, Рашиде Шарипове, Игоре Павлове и других людях, нашедших себе «укрытие» в «Транснефти».

Причины направленной негативной атаки на Олега Феоктистова следует усматривать в тех самых «дискредитирующих обстоятельствах». Господа Каланда, Шарипов, Павлов и иже с ними были встревожены рядом успехов Олега Феоктистова и Игоря Демина, которые в активном сотрудничестве с правоохранительными органами довели до суда ряд резонансных дел. Естественно, что группа «обиженных» испугалась, что очередь может дойти и до нее. А ведь Каланду с Шариповым подозревают в вероятных откатах и приобретении «криво» зарегистрированной элитной зарубежной недвижимости, тогда как Павлову упирают на системные хищения на Ангарском НПЗ.

Для атаки на службу безопасности «Роснефти» группе «обиженных» был необходим сильный союзник в высших эшелонах власти. Таковой был найден в лице помощника президента Андрея Белоусова («человека Германа Грефа»). Считается, что он «на ножах» с Игорем Сечиным («Роснефть»). К тому же, Лариса Каланда давно знакома с г-ном Белоусовым, и старые контакты оказались как нельзя кстати. При поддержке Белоусова и попустительстве главы «Транснефти» Николая Токарева была поднята волна негатива в отношении Олега Феоктистова и Игоря Демина. В результате оба были уволены.

Источники «Версии.ру» рассказывают о том, что успех дела окрылил участников группы, в своих кругах источающих оптимизм на предмет того, что теперь можно взяться и за Игоря Сечина. Для этого в ряде зарубежных и российских СМИ были заказаны «очерняющие» Сечина публикации.