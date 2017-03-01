Абоненты Tele2 проговорили в праздники более полумиллиарда минут

Курск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги активности абонентов 23 февраля и 8 марта. В праздничные дни абоненты сделали 219 млн звонков и отправили более 155 млн текстовых и мультимедийных сообщений.

Общая продолжительность звонков, совершенных клиентами Tele2 в День защитника Отечества и Международный женский день, превысила 558 млн минут, что на 8% больше, чем годом ранее. Средняя продолжительность разговора в праздники осталась на прошлогоднем уровне и составила 2,5 минуты. Больше остальных общались челябинцы – за два праздника они сделали более 15 млн звонков.

Абоненты Tele2 Курской области совершили в День защитника Отечества 1,7 млн звонков общей продолжительностью 4,7 млн минут. В Международный женский день жители Курска сделали 2 млн звонков, общая продолжительность которых составила более 5,5 млн минут. Практически в таких же объемах абоненты Tele2 из Курска общались с родными и близкими в праздничные дни год назад.

Количество отправленных сообщений незначительно снизилось по сравнению с прошлым годом и составило 155 млн. Число текстовых и мультимедийных поздравлений на 23 февраля увеличилось год к году на 9%, а на 8 марта абоненты написали на 5% меньше сообщений, чем в прошлом году. Рекордсменами по количеству отправленных SMS и MMS стали жители Челябинска, Иркутска, Кемерова, Нижнего Новгорода и Воронежа.

Жители Курского региона отправили на 23 февраля порядка 700 тыс текстовых и мультимедийных поздравлений. 8 марта курские абоненты Tele2 написали в два раза больше – 1,7 млн сообщений. Почти столько же SMS и MMS было отправлено клиентами оператора из Курска в праздничные дни годом ранее.

В праздничные дни абоненты Tele2 также активно пользовались мобильным интернетом, отправляя поздравления в социальных сетях и мессенджерах. Почти треть от всего интернет-трафика в эти дни скачали клиенты оператора из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Челябинска и Краснодара.

Курские абоненты Tele2 в День защитника Отечества скачали более 15 тыс гигабайт. Аналогичной цифры достигли клиенты оператора в Курской области в Международный женский день. Такого количества интернет-трафика хватит, чтобы посмотреть 1 млн видеороликов без перерыва или пролистать подряд 7,5 млн фотографий высокого качества.



