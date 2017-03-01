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Пьяный водитель без прав пытался скрыться от полиции на «Оке»

Сегодня, 13:09
Пьяный водитель без прав пытался скрыться от полиции на «Оке»
В Курске пьяный водитель без прав пытался скрыться от полиции. Наряд ДПС получил информацию, что во дворах по проспекту Дружбы передвигается «Ока» с неисправными световыми приборами. Водитель предположительно был пьян. Полицейские попытались остановить машину, однако автомобилист проигнорировал требование, после чего инспекторы его блокировали. Водитель и пассажир выглядели нетрезвыми, однако от освидетельствования отказались. Также они не стали выходить из машины, вместо этого мужчины попытались оказать полицейским сопротивление. Прибывшая следственно-оперативная группа доставила нарушителей в отдел. Выяснилось, что водитель никогда не имел прав, однако ранее уже садился за руль нетрезвым, за что был привлечен к административной ответственности. Повторное нарушение грозит уже уголовным преследованием. Также по факту сопротивления сотрудникам полиции проводится проверка, после нее решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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