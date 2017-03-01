9 железнодорожных переездов отремонтируют в Курской области – сообщается на официальном сайте ОАО «РЖД». Уточняется, что ремонт будут проводить в период специальных технологических «окон». Когда это возможно с технической точки зрения, железнодорожники оставляют на переезде одну полосу для проезда автотранспорта. Если такой возможности нет, то для проведения ремонта используется преимущественно ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей.



