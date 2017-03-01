За курскими лесами некому следить

В комитете лесного хозяйства Курской области бьют тревогу: следить за лесами некому. О проблемах в интервью информационному агентству "Курск сегодня" рассказал глава регионального ведомства Станислав Максименко. "У нас по нормативу должно быть 237 государственных лесных инспекторов, а сейчас всего 91 специалист. Что касается охотничьего хозяйства, в каждом муниципальном районе должно быть не менее 3 государственных охотничьих инспекторов, то есть 84 человека, а у нас сейчас только 44", - сообщил Максименко. Большая часть специалистов лесного хозяйства была вынуждена уйти во время реорганизации. Также специалистов подтолкнула к увольнению низкая зарплата. Кроме того, в настоящее время не решен вопрос жилья для молодых специалистов. Раньше лесхозы строили дома за счет собственных средств и по очереди распределяли среди работников, а сейчас этого нет. Еще одна проблема — большинство сотрудников охотничьей отрасли не имеет профильного образования. Куряне неоднократно встречались с ректором Воронежского лесотехнического университета. На встречах обсуждали вопросы поступления в вуз на бюджетной основе и по целевому направлению, но пока о результатах говорить рано.