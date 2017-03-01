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Курское горсобрание покинули два депутата "Справедливой России"

Сегодня, 15:17
Курское горсобрание покинули два депутата
За полгода до выборов Курское городское собрание лишилось двух депутатов, а вместе с ними - целой фракции партии «Справедливая Россия». Депутаты Олег Лифинцев и Андрей Караулов подали в городское собрание заявления об отставке по собственному желанию. Накануне оба они вышли из партии «Справедливая Россия». По словам Олега Лифинцева, свой дальнейший путь ни он, ни его коллега более с этой партией решили не связывать. Официальное решение о досрочном прекращении полномочий Лифинцева и Караулова будет принято на ближайшем заседании, оно состоится 21 марта.

 

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