Под Курском появится комплекс по выращиванию грибов

Сегодня губернатор Александр Михайлов встретится с руководством инвестиционной компании, которая занимается строительством комплекса по выращиванию шампиньонов в Курском районе. Эта компания работает в регионе с 2015 года. Тогда же началась реализация проекта по строительству агропромышленного комплекса по производству грибов. Планируется выращивать 12 тыс. тонн шампиньонов в год. Общий объем финансирования проекта – более 3,5 млрд рублей. Начать производство грибов инвестор планирует уже во 2 квартале 2017 года.