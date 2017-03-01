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Под Курском появится комплекс по выращиванию грибов

Сегодня, 08:12
Под Курском появится комплекс по выращиванию грибов
Сегодня губернатор Александр Михайлов встретится с руководством инвестиционной компании, которая занимается строительством комплекса по выращиванию шампиньонов в Курском районе. Эта компания работает в регионе с 2015 года. Тогда же началась реализация проекта по строительству агропромышленного комплекса по производству грибов. Планируется выращивать 12 тыс. тонн шампиньонов в год. Общий объем финансирования проекта – более 3,5 млрд рублей. Начать производство грибов инвестор планирует уже во 2 квартале 2017 года.

 

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