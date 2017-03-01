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Спасатели вытащили курянку из искорёженной малолитражки

Сегодня, 08:13
Спасатели вытащили курянку из искорёженной малолитражки
В Золотухинском районе на трассе «Курск – Поныри» недалеко от поселка Возы произошло серьезное ДТП: столкнулись три автомобиля - ВАЗ-2115,  ВАЗ-2104 и Дэу Матиз. Пострадали два человека: мужчина-водитель 15-й с рваной раной и автоледи из иномарки с ушибами доставлены в Золотухинскую ЦРБ. «Дэу» в результате столкновения вылетел в кювет, женщина оказалась зажата в салоне.  Спасателям пришлось использовать специальный инструмент, чтобы вытащить курянку и оказать помощь. Сейчас жизни и здоровью пострадавших в аварии ничего не угрожает. 

 

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