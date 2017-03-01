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Курские спасатели уже готовятся к купальному сезону

Сегодня, 08:14
Курские спасатели уже готовятся к купальному сезону
Курские спасатели уже готовятся к купальному сезону. Официально он продлится с 1 июня по 31 августа. Главам муниципальных образований и ответственным службам необходимо подготовить пляжи к приему отдыхающих. До 20 апреля должностные лица обязаны уточнить места расположения пляжей, баз для стоянок маломерных судов и представить заявки на проведение их технического освидетельствования. Эту работу нужно завершить до 25 мая. В свою очередь инспекторы ГИМС  Курской области до 31 мая обязаны завершить ежегодное техническое освидетельствование пляжей.

 

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