Курян обвиняют в подтоплении собственных дворов

В Курске с наступлением паводка улицы Малиновая, Луговая, 1-й и 2-й Малиновый переулок, а также прилегающие к ним снова оказались в воде. Перекачивающая станция, которую построили 12 лет назад, так и не заработала. Кроме того, власти до сих пор не определили, кто должен за неё отвечать. Сегодня вода стоит в сараях и подвалах, а фундаменты домов начинают рушиться.

«С 2005 года по сей день администрация Курска, а именно комитет ЖКХ, не может получить документы от департамента экологической безопасности. В течение 12 лет они не знают, где взять документы и куда принести, чтобы принять на баланс эту станцию», - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Курской области Геннадий Баев. Кроме того, ответственность перекладывают на людей: «Власть вроде бы подготовила и построила станцию, а люди, такие необразованные, взяли и где-то засыпали, где-то трубу не того диаметра поставили. Вы же власть! Пройдите, накажите тех, кто сделал самовольную врезку в эту канализацию. Запустите эту систему, чтобы она работала», - добавил Баев. Активисты пообещали держать на контроле эту ситуацию. К слову, представитель городского комитета ЖКХ отказался дать комментарий прессе.