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Сбербанк объявляет акцию для корпоративных клиентов банков с отозванной лицензией

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Сбербанк объявляет акцию для корпоративных клиентов банков с отозванной лицензией
15 марта 2017 года, Москва — Сбербанк объявляет специальное предложение для корпоративных клиентов кредитных организаций, у которых Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности.
Благодаря акции эти клиенты могут бесплатно открыть расчётный счёт в Сбербанке и получить обслуживание на три месяца стоимостью один рубль за каждый месяц обслуживания.
«Мы понимаем, что отзывы лицензии у кредитных организаций, мягко говоря, – неприятные новости для их корпоративных клиентов. Поэтому решили объявить такую акцию – избавить бизнесменов как минимум от незапланированных расходов на открытие нового расчетного счета», - отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.      
Клиенты могут воспользоваться специальным предложением, обратившись в Сбербанк в течение 90 календарных дней с даты отзыва Банком России лицензии у обслуживающего банка. 

 

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