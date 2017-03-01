Сбербанк объявляет акцию для корпоративных клиентов банков с отозванной лицензией

15 марта 2017 года, Москва — Сбербанк объявляет специальное предложение для корпоративных клиентов кредитных организаций, у которых Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности.

Благодаря акции эти клиенты могут бесплатно открыть расчётный счёт в Сбербанке и получить обслуживание на три месяца стоимостью один рубль за каждый месяц обслуживания.

«Мы понимаем, что отзывы лицензии у кредитных организаций, мягко говоря, – неприятные новости для их корпоративных клиентов. Поэтому решили объявить такую акцию – избавить бизнесменов как минимум от незапланированных расходов на открытие нового расчетного счета», - отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.

Клиенты могут воспользоваться специальным предложением, обратившись в Сбербанк в течение 90 календарных дней с даты отзыва Банком России лицензии у обслуживающего банка.